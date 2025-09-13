Kwaśne jabłko po premierze. Apple straciło ponad 100 mld $ przez nowego iPhone'a
Premiera nowej linii smartfonów iPhone 17 zakończyła się dla Apple potężną przeceną akcji i spadkiem wartości. Eksperci są zgodni: firmie z Cupertino brakuje przełomowych innowacji. A decyzje Trumpa nie pomagają.Poludnik20
Komentarze (206)
najlepsze
Czas skoku technologicznego minął i kolejne "innowacje" są minimalne.
@ijones: Ale golenie frajerów jest teraz maksymalne.
żeby splajtować? wiesz ile kosztuje spalenie klienta w USA?
Te ogniwa to prototypy. niedopracowane i niepewne. żadna porządna firma ich nie uzywa.
Ta, szczególnie mnie bawi jak na jakiś subreddit poświęcony AI wchodzą takie kalesony co sobie kupiły Mac Studio do AI za $20000 i pytają czemu czas wykonania tasków których realizacja przy pomoco RTXa 5090 liczy się w minutach na ich super ultra komputerze liczy się w godzinach xDDD
apple ma za dużo tych samych produktów, to jest nijako powtórka z okresu jak jobsa wyrzucili z jego firmy i apple ciągnęło suta sukcesu apple 2. kiedyś się ludzie iphonem znudzą i naprawdę ta
Wgranie własnego dzwonka to mordęga a klawiatura nie ma części numerycznej u góry i nie ogarnia po polsku.
Apple to jest tzw fashion brand - oni cenią wygląd ponad użyteczność
@SpasticInk: miałem, z tamtej serii miałem pokolei sgs3, 4, 5 i 6, chyba wszystkie w wersji mini. Małe i lekkie, spadło o nic się nie stało