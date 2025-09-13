Czyli odbieranie samochodów nietrzeźwym kierowcom działa :-) To jest mimo wszystko bardzo bolesne dla pijanego kierowcy :-) Jestem bardzo ciekawy statystyk jak się zmieniła struktura "trzeźwości" kierowców powodujących wypadki. Ale chyba jeszcze za wcześnie - muszą upłynąć ze 2 lata żeby były dobre statystyki, wyrównane sezonowo z których można zobaczyć trend.