Szokujący atak w kościele
Do gorszących scen doszło w kościele parafialnym w Mieścisku (Wielkopolskie). Półnagi mężczyzna wtargnął do świątyni i zstarnak
@FOTEL: A co ten ksiądz bzykał dzieci? Złożyłeś już zawiadomienie na prokuraturze, czy może ukrywasz ten fakt? Pytanie brzmi: dlaczego? To po pierwsze.
A po drugie. Są grupy społeczne które o wiele częściej bzykaja dzieci: nauczyciele, społeczność tęczowa itd To już chyba wiemy dlaczego lewica tak broni tęczowych, a ministrem edukacji jest
Pomyliło mu się. Impreza była na plebanii.
@Polasz: dokładnie to, co było na plebanii w Katowicach ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dobrze chociaż, że nie zbezcześcił jeszcze bardziej naszej tradycji i wiary śpiewając po pijaku Barkę...
ot normalne zachowanie w świecie katolików