Atak olkoholizmu sprecyzujmy. Większość tego typu zdarzeń dotyczy pijaków, których w polskim społeczeństwie jest od groma. 4 mln plus jeszcze ich rodziny które mają syndrom życia z alkoholikiem. Kler zajmuje się pdałami, dopilnowaniem reelekcji Kaczyńskiego, handlem działkami z Morawieckimi itp. "superważnymi" z punktu widzenia chrześcijaństwa sprawami, zamiast zająć się REALNYM problemem, który trzyma ten kraj ryjem w kałuży. Przy czym ciągle domagają się dostępu do dzieci. Jakie są tego efekty, to widać, Pokaż całość