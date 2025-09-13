W Żołędowie pies zaatakował 14-latkę i zagryzł jej psa. Sprawę bada policja
W podbydgoskim Żołędowie agresywny pies rasy amstaff zaatakował 14-latkę i zagryzł jej psa. Nastolatka trafiła do szpitala z obrażeniami ręki. Jej psa nie udało się uratować. Amstaff wybiegł z jednej z posesji, która była niezabezpieczona. Właściciel prawdopodobnie zapomniał zamknąć bramę.Makavlani
Komentarze (50)
najlepsze
Dla rządu to nadal nie jest problem, żeby nim sobie d--ę zawracać ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@Z_d--y_strzelec: Błędna logika. Za mało jest ataków na dzieci polityków. Góra po dwóch już mielibyśmy ustawę u marszałka. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jakie to ma znaczenie? Właściciel trzyma agresywną bestię. Pies powinien zostać zutylizowany zaraz po morderstwie a właściciel odpowiedzieć karnie.
To jest nie do pomyślenia, że ta bestia dalej żyje