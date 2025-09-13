Polska zbroi swój skarbiec. Kolejne tony złota na celowniku NBP
Polityka Narodowego Banku Polskiego dotycząca gromadzenia złota jest kontynuowana. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział kolejne zakupy. Dzięki temu nasz kraj może awansować do światowej dziesiątki krajów z największą ilością tego cennego kruszcu.
@KurnikoweKuriozum: Dla takich niedowiarków jak ty Glapa zrobił konkurs, wygrało kilka ludzi wycieczkę i nakręcono też materiał dostępny dla wszystkich. Jest dostępny gdzieś na kanale NBP. Wiem, bo widziałem
zobaczymy to złoto jak świnia niebo (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
a jakie profity będzie miał z tego zwykły obywatel to nie wiem