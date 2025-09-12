ONZ przyjął deklarację ws. Strefy Gazy. Wyraźny sprzeciw Izraela
Opracowana przez Francję i Arabię Saudyjską "Deklaracja nowojorska", zakładające m.in. poparcie dla dwupaństwowego rozwiązania w Strefie Gazy, została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Izrael zagłosował przeciwko takiemu rozwiązaniu.p10t3r
Komentarze (28)
@solarris: I to jest złe podejście? Ja wiem, że jeszcze gdzieniegdzie są frajerzy od beck-owego "tą wartością jest uciekam do rumunii" i innego szabelkowego wymachiwania, ale podejście Izraela jeśli patrząc na nie tylko pod kątem "jeśli się to opłaca", to jest wzór do naśladowania.
Powinniśmy im dać jakąś bezludną wyspę i zapomnieć
Jak głosowało Wolne Państwo Palestyńskie?
USA blokuje pełne uznanie Palestyny pomimo, że większa część świata (w tym Polska) uznaje autonomię palestyńską.
ONZ to se może przyjmować, jak tam prawo veta jest;) xD
#bekazprawakow
PS Izrael to oczywiście państwo zbrodnicze, zresztą od początku swojego istnienia.