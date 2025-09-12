Oxford Uni: m----n pochwalał morderstwo Kirka -jest przewodniczący Oxford Union
Na Oxford University dostał się dzięki DEI z ocenami ABB, a biali byli odrzucani z AAA. Miał zbyt kiepskie wyniki żeby być przyjętym do gorszych uczelni. George Abaraonye, bo o nim mowa, napisał: Charlie Kirk got shot, lets f* go Charlie Kirk got shot loool", "SCOREBOARD FN WE ARE SO UP RN".blessed_by_swiezonka
