Na Oxford University dostał się dzięki DEI z ocenami ABB, a biali byli odrzucani z AAA. Miał zbyt kiepskie wyniki żeby być przyjętym do gorszych uczelni. George Abaraonye, bo o nim mowa, napisał: Charlie Kirk got shot, lets f* go Charlie Kirk got shot loool", "SCOREBOARD FN WE ARE SO UP RN".