Unia nie tylko nie pomaga polskiej chemii, ale wręcz jej szkodzi
Władze UE działają zbyt wolno i mało skutecznie. Wprowadzane przez nie przepisy nie tylko nie pomagają branży chemicznej, ale powodują spadek jej konkurencji. Uczestnicy spotkania podczas obrad Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego nie kryli, że branża znajduje się w ciężkim położeniu.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (15)
A to jest zaskoczenie dla kogoś?
@ChlopoRobotnik2137: To jest właśnie ten temat. Sikorski mówił o robieniu "łaski amerykankom" i skłóceniu Polski ze wszystkimi sąsiadami. I masz kowalski, matecki, berkowicz, czy inny suski odpowiedź ¯\(ツ)/¯
Polska taka dobra, dobra!
Wszyscy razem!
Unia taka zła, zła, zła...