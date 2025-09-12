"Wielki Bu" zatrzymany
Policjanci z CBŚP wytropili i zatrzymali Piotra M. o pseudonimie Wielki Bu - dowiedział się tvn24.pl. Do zatrzymania podejrzanego o udział w zorganizowanej przestępczości mężczyzny doszło w Hamburgu.Stopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
@biggle: Zrobi go sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta, to może zluzuje na jakiś czas
e-łaska
funkcja dodana zaraz po e-konfident
Poważnie pytam, bo jak próbowałem go wyszukać w google na różne sposoby to jedyne co mi wyskakuje to to, że walczył w fame MMA i, że siedział za porwanie