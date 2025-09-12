Morderca Charlie Kirka złapany
Źródła NBC News potwierdziły aresztowanie i podały, że członek rodziny podejrzanego przekazał go policji.pomarancza_testovirona
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Źródła NBC News potwierdziły aresztowanie i podały, że członek rodziny podejrzanego przekazał go policji.pomarancza_testovirona
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (49)
najlepsze
No tak, będą dronami sprawdzali każdą imprezę z youtuberem xD To już jest kwestia prywatnych osób i ich prywatnej ochrony.
@FireDash: No ale właściwie to czemu nie? Imprezy masowe i tak wymagają już formalnego zaangażowania służb. Żaden problem, aby dorzucić albo nawet zastąpić kogoś operatorem drona, który by patrolował okolicę z gór. Nawet nie koniecznie z obawy o jakiegoś zamachowca, ale nawet sprawdzając, czy ktoś gdzieś nie leży, wymagając pomocy ratownika.
Narutowicza i Kenediego to milenialsi sprzątneli czy zetki?
Szykuje się niezła olimpiada gimnastyczna.
Dawał pieniądze na Trumpa, nawet przebierał się za niego na halloween. Może Charlie nie był wystarczająco z prawej strony.
jak mnie to nie dziwi
młodość wie wszystko
wiek średni we wszystko wątpi
starość we wszystko wierzy
@bossssob: Widzę kolega z tych, co łączą kropki i włączyli myślenie. Uszanowanko ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kilka dni temu zaczął mówić że nie wierzy we wszystko co media mówią o Izraelu i Palestynie i został zaatakowany przez bardziej
@who_he_is: wow a swistak siedzi i zawija w te sreberka...
@who_he_is: No tak. Typowe prawaki, kiedy jakieś inne prawaki za bardzo prawakują w inny sposób niż oni ¯\(ツ)/¯