Przymusowa służba wojskowa. Fala gnoi mężczyzn
Najchętniej służbę przymusową popierają kobiety, starzy mężczyźni oraz młodzi sadyści.wardenga
Czy ty sie dobrze czujesz?
chcecie żebym nadstawiał życie za ten kraj a nie potraficie zrobić szkolenia wojskowego bez tortur? lmao niech politycy w pierwszej linii idą
i jeszcze te dziady co myślą że są "prawdziwymi facetami" bo przez rok byli poddawania upodleniu
gdyby się jeszcze czegoś w tym wojsku nauczyli bo ich wartość bojowa i tak wynosi 0.
I jeszcze się chełpić tym że było się szkolonym aby zdechnąć za Breżniewa.
Bo dla jej egoistycznej d--y ważne jest to, żeby być dobrze przebolcowaną, i żeby jej zachcianki byly spełnione, więc bedziecie musieli nie wysypiać się, moknąć, odbywać durne, bezsensowne ćwiczenia, kary, słuchać dowódców zapijaczonych buców.
A wszystko dlatego, że koorwicka macicy rozsadza jej rozpieszczone, zblazowane, egoistyczne tyłki i chcą, żeby wojsko
Dlatego ja np nie chcę iść do wojska i na przymusowe szkolenie, bo trafię w totalnie losowe miejsce. Mogę trafić na ogarniętych ludzi, albo dowódców, albo na zapijaczonych półkryminalistów, dresów, Janusza, który będzie kazał mi np robic takie treningi, że zemdleję, a sam będzie ledwo wchodził po schodach bo