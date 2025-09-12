Szokujące proces w USA! Były pilot Alaska Airlines, który w 2023 roku nagle zaczął wyłączać silniki pasażerskiego samolotu z 80 osobami na pokładzie w trakcie lotu, przyznał się do winy. Joseph Emerson tłumaczył swoje zachowanie... zjedzeniem psychodelicznych grzybów, które sprawiły, że nie odróżni