Pilot zjadł grzyby halucynogenne i wyłączył silnik w samolocie! 80 osób na pokla
Szokujące proces w USA! Były pilot Alaska Airlines, który w 2023 roku nagle zaczął wyłączać silniki pasażerskiego samolotu z 80 osobami na pokładzie w trakcie lotu, przyznał się do winy. Joseph Emerson tłumaczył swoje zachowanie... zjedzeniem psychodelicznych grzybów, które sprawiły, że nie odróżniP-v-E
Komentarze (22)
Bardzo polecam w ogóle cały ten kanał.
https://m.youtube.com/watch?v=988j2-4CdgM