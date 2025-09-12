ZAPOMNIANE NIEMIECKIE LUDOBÓJSTWO NA POLAKACH. "TO KASZUBSKI KATYŃ"
- To była "Akcja Inteligencja". Niemcy uznali, że jeśli zlikwidują warstwę przywódczą w Polsce, a zwłaszcza na Pomorzu, to będzie im łatwiej zgermanizować te tereny. Morderstwa odbywały się dzień w dzień. Zginęło od 13 do 15 tysięcy ludzi - mówi Krzysztof Bochus, dziennikarz, autor powieści, w rozmoWiadomosciWarszawa
Inteligencję kształci się długo. To są co najmniej dwa-trzy pokolenia. Czyli jak dobrze pójdzie, to dopiero w najlepszym przypadku dopiero w 2070 będziemy mieli jakaś normalna partie do wyboru.