Pożar magazynu w Olsztynie. W środku baterie litowo-jonowe
40 strażaków gasiło pożar magazynu przy ul. Metalowej w Olsztynie, W budynku składowano między innymi baterie litowo-jonowe. Pożar wybuchł w nocy. Powiadomił o nim pracownik ochrony. Gdy przyjechała straż pożarna, ogień wydostawał się już przez okna.Makavlani
- #
- #
- #
- #
- 4
- Odpowiedz
Komentarze (4)
najlepsze
“Pożar baterii jest niebezpieczny dla dróg oddechowych i środowiska.” - w przeciwieństwie do pożaru plastiku? Praktycznie każdy pożar w tego typu magazynie jest niebezpieczny dla dróg oddechowych i środowiska.