Ogólnopolska Awaria Systemu Rejestrów Państwowych
Awaria dotyczy także wydawania paszportów i dowodów osobistych...MaxPB
Komentarze (55)
Ten schemat, co mówisz, to nowe media miały zrobić starym mediom jesień średniowiecza z d--y procesami kulturowymi, zmianą zwyczajów.
Natomiast cyfrowa kasa będzie wprowadzana dekretami prawnymi, siłowo.
Nic dziwnego jak ministrem cyfryzacji jest doktor nauk humanistycznych. Już nawet teolog byłby lepszy.
Najgorsze jest to, że nie ma żadnej informacji z góry co robić....
W sumie lepsze to niż za wszystko winić "kraj z dytkty" i obsrywać własne Gniazdo IMO