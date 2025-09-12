Jedno nagranie zniszczyło wizerunek polskiego milionera
Biznesmen z Błaszek pod Kaliszem wyrwał dziecku czapkę, którą tenisista Kamil Majchrzak chciał mu podarować po meczu US Open. Milioner uznał, że bardziej mu się należy niż młodemu kibicowi i teraz ponosi zasłużone konsekwencje.WinoDominoISpiew
Komentarze (38)
Profit: Brak. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Dlatego tak ważny jest ostracyzm społeczny.
Jak w - bardzo przyjemnym - filmie Kazimierz Wielki mówiono cięciu Zachów do trzeciego pokolenia, to właśnie tak powinno chodzić społeczeństwo. Jak żyleta.
Majtczak spalił rodzinę? Jakaś firemka z kawą? Obroty powinny spaść do zera.
Bądz Biznesmen z Błaszek pod Kaliszem
Prowadz sobie biznes
O kurła, ale zajebiście
Ukradnij dziecku czapeczkę
typowy janusz, grażynka i sebixy....