Shalom.



Dlatego tak ważny jest ostracyzm społeczny.

Jak w - bardzo przyjemnym - filmie Kazimierz Wielki mówiono cięciu Zachów do trzeciego pokolenia, to właśnie tak powinno chodzić społeczeństwo. Jak żyleta.



Majtczak spalił rodzinę? Jakaś firemka z kawą? Obroty powinny spaść do zera. Pokaż całość