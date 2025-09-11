170 tys. zł odprawy (zamiast 120 tys. zł) i miliardy na likwidację kopalń!
Dokument zakłada m.in. jednorazowe odprawy w wysokości 170 tys. zł (wcześniej planowano 120 tys. zł), urlopy górnicze dla kilku tysięcy pracowników, a także finansowanie likwidacji kopalń z budżetu państwa. W ciągu dekady na ten cel ma zostać przeznaczone ponad 8,6 mld zł.Polska5Ever
No to zaraz zobaczmy jak się zatrudnia krewnych i znajomych królika a za 3 lata odprawa.
Czym zasłużyliśmy, że matka Ziemia nas pokarała tym czarnym gównem pod stopami.
@bartcegielski: Matka Ziemia nas wynagrodziła tym czarnym złotem. A to, że nie potrafimy tym majątkiem gospodarować, to wina nas samych.
Jakim cudem tam kogoś jeszcze zatrudniają skoro od lat trwa wygaszanie wydobycia? Dlaczego zatrudnianie nowych nie jest zablokowane?
Pewnie po znajomości można iść, co roku 6 miesięcy na L4 przesiedzieć a po tym odprawa 170 tys...
I owszem, widzę tu pewien zamysł (choć wolałbym podejście Teacher), czyli po prostu zmniejszanie ilości górników jako wyborców którzy mogą posłać rządzących (takich czy innych) na 4 lata niebytu.
@B12477: Z absurdu: ''płacimy im krocie żeby wydobywali węgiel'' płynnie przeszliśmy do: ''płacimy wam krocie żebyście nie wydobywali.''
@terenn: przy obecnych kosztach wydobycia zwlaszcza w kopalni panstwowej, polityce panstw cywilizowanych co do ekologii wegla itp to jednak powinnismy co najmniej zdywersyfikowac duza czesc pozyskiwanej energii ale to powinnismy juz daaawno temu, nie zrobilismy tego bo gornicy palili opony i teraz z roku na rok kazda partia chce uniknac wchodzenia w to bagno a energetyka lezy i kwiczy.
@Lekh1: To polecam się zapisać do związków zawodowych, bo tylko 11% pracowników jest w organizacjach zrzeszających pracowników i to głównie w państwówce (górnicy, policja, nauczyciele, pielęgniarki).
Myślisz że samodzielnie cokolwiek sobie wywalczysz bo jesteś takim wybitnym wciskaczem guzika i wypisywaczem tabelek? xD