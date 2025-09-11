Przecież to jest chore uważam że nie powinniśmy odchodzić od węgla ale górnicy powinien być jak zwykli pracownicy A tam jest całkiem odklejenie od rzeczywistości. Ile przeciętny normalny człowiek musi pracować na takie pieniądze. Czemu cały kraj w biznes który powinien być cholernie dochodowy musi pompować kasę żeby w ogóle się utrzymał na powierzchni? Rozpieprzyć te związki zawodowe bo to one właśnie spowodują odejście Polski od węgla.