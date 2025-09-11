19-latek pędził BMW przez centrum miasta. Tłumaczył się sprawdzianem...
...z matematyki Policjanci z grupy SPEED, zatrzymali do kontroli 19-latka, kierującego bmw, który pędził przez Tarnobrzeg (Podkarpackie) z prędkością 192 km/h. Mundurowym tłumaczył, że spieszy się na sprawdzian z matematyki. Dostał mandat w wysokości 5 tysięcy złotych i 15 punktów karnych.Makavlani
Komentarze (51)
najlepsze
on mierzy prędkość radiowozu a nie pojazdu przed nim.
No i też czy jak zdążył to jak mu poszło.
jak go teraz nie utemperują, to będzie tak już zawsze jeździł ¯\(ツ)/¯
@spidero, półrocznym.
nikt normalny się tak nie zachowuje + nikt normalny nie ma czarnego starego bmw z wieś tuningiem aby móc nockami na wioskach szpanować przed resztą sebixów