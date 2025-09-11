Zrobiłem prostego agenta, który sprawdza każdą stronę dewelopera i raportuje, czy są na niej jawne ceny.
1) podaj URL
2) agent na bazie browser-use/Gemini-2.5-flash przechodzi podstrony i szuka cen
3) jeśli nie ma cen - zapisuje adres
135 linijek kodu.
Tutaj pełny dostęp do kodu i instrukcja jak go odpalić. Koszt jednego sprawdzenia przy użyciu Gemini-2.5-Flash: ok. $0.003: https://github.com/kamilstanuch/PL-Real-Estate-Developer-Price-Checker
Za $1 możecie codziennie sprawdzić pewnie wszystkie strony polskich deweloperów i ich inwestycji.
Komentarze (32)
Nie przyszło do głowy, że nic nie trzeba integrować? Wystarczy, że jedna osoba to puści I wyśle JEDNEGO emaila z całą listą?
Dobra robota! 🙌
