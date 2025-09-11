Kozy z nosa chronią zęby
Jak wykazują badania, zjadanie stwardniałej wydzieliny z nosa, choć obrzydliwe, jest zdrowe. [ nic lepszego dziś nie przeczytacie ]luki_tl
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Jak wykazują badania, zjadanie stwardniałej wydzieliny z nosa, choć obrzydliwe, jest zdrowe. [ nic lepszego dziś nie przeczytacie ]luki_tl
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (49)
najlepsze
Gdyby nie katar i kozy, człek by głodny chodził.
@Marcin_L: To jest ciekawe pytanie. Można by nawet założyć tag do dyskusji.
@Grymas-Tysiaclecia: to prawda, wącham codziennie i czuję się chroniony - nie tylko przed covidem
#pdk