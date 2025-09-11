Małolat pędził na hulajnodze ponad 50 km/h! Będzie Sąd Rodzinny
15-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego, na hulajnodze elektrycznej mknął po drodze publicznej szybciej niż przewidują przepisy. Zatrzymali go policjanci ruchu drogowego.wadowice24
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
@trafilem_w_wolny_login: Kolega obchodzi dziś pierwsze urodziny?
wg ich filozofi uspokajać ruch to tylko samochodów do 3,5T reszta może robić co im się podoba.
Co do znaleziska. Ważne że nie jechał chodnikiem, tego już nikt nie zatrzyma bo hulajnogi są tanie.
Może najwyższy czas przestać wszystkiego zakazywać a zacząć regulować prawnie w rozsądny sposób?
Najgorzej jeśli ucierpią niewinne osoby.
@KacperGranatowy55, pozabijają.