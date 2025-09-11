Przedwczoraj doszło do kolejnego ataku psów w typie amstaffa w dzielnicy Kamień, tym razem pogryziona została alpaka z Zagrody 3 siostry. To już kolejny incydent w tej okolicy. Pet Patrol zwraca uwagę, że psy były wielokrotnie widywane poza posesją, a ataki stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla