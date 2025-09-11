YouTube wprowadza dubbing do wszystkich filmów. Twórcy zyskają miliony widzów
Nowa funkcja wielojęzycznego audio ma pomóc w globalnym zasięgu. Problem w tym, że część widzów nie może znaleźć oryginalnego dźwięku. Poradnik jak wyłączyć dubbing i włączyć oryginalny dźwięk.pixel-nerd
Komentarze (62)
najlepsze
@MrMgr: ReVanced i problem z głowy ( ͡° ͜ʖ ͡°) nie wiem, jak z projektorami, bo nie używam, ale na TV jest SmartTube
1. Ta opcja ma być domyślnie wyłączona z możliwością jej aktywacji w opcjach.
2. W wyszukiwarce YouTube należy wprowadzić więcej filtrów (język filmu, wyłączanie pojawiania się szortów, brak zgody na miniaturki i opisy z tłumaczeniem automatycznym, co wprowadza odbiorcę w błąd, bo później klika i tam filmik obcojęzyczny).
@patryk-wuwuw: oczywiste że tak nie będzie - ta funkcja jest by sprzedać więcej reklam, a pewnie >90% użytkowników nigdy nie odwiedziła opcji (większość pewnie nie wie że coś takiego istnieje)
ale tak, opcja powinna być
@patryk-wuwuw: przecież ona już od dawna niczego nie "wyszukuje" tylko podrzuca najnowsze clickbaity. Bo im nie zależy na tym żebyś znalazł to czego szukasz, tylko żebyś wpadł w doomscrolling i oglądał reklamy.
@jegertilbake: czego używasz do oglądania YT na telewizorze? Wbudowana apka? Masz jakieś peryferia typu smart box? Daj znać jaka marka tv, poszukam.
kto to wymyślił? tak samo tłumaczenie tytułów