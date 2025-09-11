Jak ja tego tłumaczenia automatycznego nienawidzę... Pół biedy, gdyby dało się to dziadostwo wyłączyć ale nie - oni wiedzą lepiej. Efektem jest to, że widzę filmy wielu anglojęzycznych twórców, których oglądam od zawsze po angielsku bo uczyłem się tego języka od dziecka, więc rozumiem i nie potrzebuję tłumaczeń, pod którymi znajduje się tytuł po Polsku niezrozumiały zupełnie - bez sensu i brzmiący jakby był pisany przez kogoś z ciężkim udarem. Zajebiste usprawnienie Pokaż całość