Miejsca parkingowe pod blokiem nie będą obowiązkiem deweloperów
Teraz to rady gmin decydują, czy pod nowym blokiem będzie 1,5 miejsca na lokal, jedno a może wcale. Ludzie bez przypisanych miejsc zaparkują po prostu, gdzie popadnie. Czy to początek wielkiej "sąsiedzkiej jatki"?Pereo
Tak. Będzie zajmowanie istniejących w okolicy miejsc kartonami, skrzynkami, opisami, "starszeństwem", stażem w bloku itd. Do tego awantury, bijatyki, uszkadzanie samochodów, naklejanie karteczek, karnych k...ów, uszkadzanie okolicznej zieleni, parkowanie na chodnikach, drogach rowerowych, wjazdach do posesji, zastawianie, blokowanie itd. Brawo uśmiechnięci za zafundowanie nam tego wszystkiego!
Ale ile inwestycji uzyskuje PNB na podstawie tej specustawy?