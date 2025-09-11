Ale tak po prawdzie to nie wiem na co komu dom 200 i więcej metrów. Dzieciarnia wyjdzie i hula wiatr, albo one hulają na OLX za dwie bańki. weź to utrzymaj potem. Już lepiej znośne będzie 100 metrów i garaż(e) czy inne męskie kluby które można szybko postawić, a nie szkoda będzie zwalić.