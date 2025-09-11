Deweloperzy znowu odchudzili mieszkania. Domy skurczyły się jeszcze mocniej
Przeciętnie 51 mkw. miały mieszkania oddane do użytku przez deweloperów w I poł. 2025 r. wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Choć drugi kwartał przyniósł lekkie odbicie tej statystyki, to nowe mieszkania na rynku pierwotnym są o blisko 8 mkw. mniejsze niż dziesięć lat temu.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (31)
Absolutnie nie ma tu odwzorowanie potrzeb ludzi, to jest downsizing z podniesieniem ceny.
Obecnie mam 80 m 4 pokoje, na 2 osoby. Jest OK. Każdy ma gabinet, jest salon, sypialnia. Nikt sobie nie wchodzi w drogę.