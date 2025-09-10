Były minister skazany! Adam Niedzielski z prawomocnym wyrokiem
4 sierpnia 2023 r Były minister odniósł się w nim do materiału wyemitowanego w Faktach TVN i ujawnił szczegóły dotyczące leków przepisanych sobie przez lekarza Piotra Pisulę, który wcześniej publicznie wskazywał na trudności związane z wystawianiem recept.Luk287
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Stanisław Gawłowski z KO skazany na 5 lat bezwzględnego więzienia za łapówki to jest coś a to to popierdółka jakaś...