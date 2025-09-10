Czas się sprzeciwić lewicowej narracji!
Intercom CEO, Eoghan McCabe zaoferował każdemu artyście 10.000$ za stworzenie w największych miastach USA murali z podobizną Iryny Zarutskiej, zamordowanej Ukrainki. Budżet jaki przeznacza na akcję to 500.000$. Na wzór ćpuna Floyda, tylko czas odwracać narrację!Butthole_surfer
Komentarze (22)
Przynajmniej teraz nikt nie kradnie telewizorów, zawsze cos.
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
A tak na marginesie - gość, który ją zabił był chory psychicznie.
@banzi: Jak mógł być psychicznie chory, jak go przecież wyleczyli 14 razy?