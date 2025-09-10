Zajechał drogę i wysiadł z auta bo jechałem za wolno
"Kierowcy Dodge'a przeszkadzało chyba ze chciałem wyjechać bezpiecznie z podporządkowanej a później jechałem wolniej niż zwykle, ponieważ wracałem z chorym psem od weterynarza." Maj/Czerwiec 2025 Kielcestopchamteam
Komentarze (34)
@albi_77: ja bym wyprzedził i pojechał dalej - polecam spokój i opanowanie, dłuzej się żyje ;)
-Patrz jakiego debila złapałem!
-No ale co on ci zrobił że z łapami na niego naskoczyłeś?
-No, jechał, no...no, za wolno, no.
Ale autor nagrania ile tam jedzie? 20-30 km/h?
Jak jedzie za wolno to się takiego delikwenta wyprzedza i po temacie ¯_(ツ)_/¯
Dodam też tylko, że u nas w kraju ograniczenie prędkości, to nie tylko, że nie można szybciej jechać, ale i nakaz jechania z taką prędkością jeśli pojazd i warunki na to zezwalają. Jeśli ktoś celowo jedzie zbyt wolno, to
@damian125: XD