Chętnie bym zobaczył co było wcześniej, bo kierujący zdaje się jechać absurdalnie wolno i jakby wręcz celowo spowalniał. Bardzo wątpię aby taka reakcja była tylko i wyłącznie związku, że ktoś sobie jedzie wolno.

Dodam też tylko, że u nas w kraju ograniczenie prędkości, to nie tylko, że nie można szybciej jechać, ale i nakaz jechania z taką prędkością jeśli pojazd i warunki na to zezwalają. Jeśli ktoś celowo jedzie zbyt wolno, to Pokaż całość