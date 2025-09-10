Pestycydy: Europejska Hipokryzja (imperium chemii w Mercosur) ARTE TV
Pestycydy: Europejska Hipokryzja ARTE TV Jeśli umowa z Mercosur wejdzie w życie do Europy napłynie żywność zawierająca olbrzymie ilości zabronionych w Europie pestycydów. Film dokumentalny na ten temat został usunięty. Umowa handlowa UE-Mercosur to przedsięwzięcie, które może zniszczyć europejskie rDaVeBOfficial
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
Czy ta żywność, mąki, itp w jakiejś części nie będzie przypadkiem używana do produkcji tańszej przetworzonej lub lekko przetworzonej żywności w EU? I wtedy na opakowaniu może być info że wyprodukowano w UE, ale składniki tej produkcji będą pochodzić z Am. Pd. Co w takiej sytuacji? Czy na opakowaniach będzie
A wracając do COVID, to pandemia pokazała, że w Europie nie ma ani jednej fabryki bandaży. Teraz dojdzie do tego żarcie.
Wcią z pozostaje zasada prostego żarcia:
- kupowac jak najmniej przetworzone produkty.
@przecietnyczlowiek: Jakie produkty są teraz w cenie złota? Zboże w cenie sprzed 20 lat? Ziemniaki w cenie 5 - 8 złotych za worek 15 kg? Selery 2 złote za kilogram?