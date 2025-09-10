Od 11 września ceny mieszkań będą jawne. Możliwa presja na ich spadek
"Możliwe, że zaobserwujemy spadek średnich stawek ofertowych, wynikający ze zmian w strategiach sprzedaży. Obecnie wiele firm przyciąga klientów rabatami. Po 10 września część deweloperów może jednak zrezygnować z takich mechanizmów na rzecz bezpośredniego korygowania cenników" - uważa ekspert PZFD.przemyslaw-tabor
Komentarze (32)
najlepsze
ha tfu, co to za nowomowa, "sprzedawcy przestana dymac frajerow i wyrabiac kosmiczne zyski bez wiekszego wysilku"
Także ch#@a się zmieniło, nikt nie podaje ceny za jaką się kupuje mieszkanie.