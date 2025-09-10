Jako fizyk specjalizujący się w astrofizyce wysokoenergetycznej, który przez wiele lat pracował na University of Warwick w Wielkiej Brytanii – gdzie miałem okazję współpracować z kolegami takimi jak Andrew Levan, jednym z liderów badań nad tym zjawiskiem – z fascynacją śledzę odkrycie GRB 250702B. To wydarzenie rzeczywiście wywraca do góry nogami nasze dotychczasowe zrozumienie rozbłysków gamma (GRB), które zazwyczaj kojarzymy z jednorazowymi, katastroficznymi procesami. Pozwólcie, że wyjaśnię naukowe tło i potencjalne przyczyny Pokaż całość