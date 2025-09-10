Rozbłysk gamma złamał wszystkie znane reguły. Czegoś takiego naukowcy nie widzie
Astronomowie z całego świata z niepokojem i fascynacją analizują dane dotyczące niezwykłego zjawiska, które zarejestrowastarnak
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Astronomowie z całego świata z niepokojem i fascynacją analizują dane dotyczące niezwykłego zjawiska, które zarejestrowastarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (24)
najlepsze
@RectorOrbis: tak tez to zauwazylem, ale wez pod uwage, ze ludzie zaczeli korzystac z neigo do pisania tego, co jest dla nich oczewiste, badz do poprawy gramatyki oraz stylistyki.
Komentarz usunięty przez moderatora
No dobra powiem wam co się stało naprawdę.
XD śmiechłem, https://en.wikipedia.org/wiki/Very_Large_Telescope