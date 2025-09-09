Kazali jej wytrenować chatbota i potem zwolnili. Pracowała przez 25 lat
Australijski Commonwealth Bank zwolnił wieloletnią pracownicę, której obowiązki przejął system sztucznej inteligencji. Kathryn Sullivan, zatrudniona w instytucji przez 25 lat, ujawniła, że przez ostatnie miesiące jej praca polegała na trenowaniu i testowaniu chatbota AI, dziś obsługującego klientów.FredOnizuka
Z drugiej strony, wdrażanie ułomnych chatbotów do obsługi klienta nie dając klientowi możliwości porozmawiania z człowiekiem jest dla mnie wyrazem pogardy, bo najczęściej próbujesz się skontaktować po to żeby rozwiązać jakiś niestandardowy problem, czego większość chatbotów nie potrafi.
Zadzwoniłem jeszcze raz, tym razem po 3 nieudanych próbach zrozumienia problemu udało się połączyć z człowiekiem, więc na początku informuję go że
Zgadzam się w 100 procentach. Jeszcze nigdy chatbot nie rozwiązał mojego problemu dopiero po rozmowie z konsultantem.
W takich instytucjach jak banki nie obowiązuje ich nie rozpowszechnianie informacji o swoich zadaniach z pracy?
Niżej wyjaśnili że bank oferował trzy różne opcje zwolnionym, nie rozumiem sensu tego artykułu.
Teraz każdy którego praca polegała na uzupełnianiu tabelek bedzie chodził do gazety gdy prosty algorytm ich zastąpi w pracy?
Co oni teraz zrobią? Zawsze było tak że kazali wytrenować hindusa i zwalniali...
Zamiast płacić zawodowcom za wartościowy kontent, AI robiło g---o-zadania. Dodatkowo support tego gównoserwisu nie istniał.
Jak tylko gdzieś księgowi i management mogą wykazać aby w egzelu się słupki świeciły na zielonno, to takie decyzje też podejmą.
Zaraz za rok, dwa,
Roboty robiące paznokcie, fryzury czy nawet rzęsy już są.
I jeszcze jedno... Najbardziej przesrane mają kobiety, one raczej nie pójdą do pracy fizycznych. Być może polski Kukoldstan będzie je dotował i finansował z pieniędzy zabranych od mężczyzn.
@adam-mleczny: Ale to ten sam problem, bo to zalew g---o artykułów pisanych z promptów.
@FrasierCrane: tak tylko teraz wszyscy używają chatbotów. jeszcze pół biedy kiedy to jest LLM, część nadal używa botów starego typu gdzie musisz jeszcze kombinować jak się przebić do człowieka