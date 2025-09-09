Z jednej strony nie widziałbym nic dziwnego w tym, że firma zwalnia pracownika po tym jak jego stanowisko jest zbędne.

Z drugiej strony, wdrażanie ułomnych chatbotów do obsługi klienta nie dając klientowi możliwości porozmawiania z człowiekiem jest dla mnie wyrazem pogardy, bo najczęściej próbujesz się skontaktować po to żeby rozwiązać jakiś niestandardowy problem, czego większość chatbotów nie potrafi.