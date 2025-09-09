Kolejny koncern otwarcie wystąpił przecie unijnym przepisom. Bunt się szerzy.
Stellantis pod nowym przywództwem mocno rewiduje swoje podejście do elektryfikacji. Nie dość, że zapowiedziano dalszą produkcję samochodów z silnikami spalinowymi, to jeszcze zaapelowano do Unii Europejskiej o wycofanie przepisów zakazujących sprzedaży samochodów spalinowych.PiotrSkargarkson
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
Niech wywalą zarząd, wykupią subskrypcję premium w czacie GPT i może on będzie miał mniej abstrakcyjne pomysły.
@kwanty: Reprezentatnem właściciela jest RN, zarząd to wynajęci ludzie. Oczywiście, właściciel może się wepchnąć do zarządu, ale w przypadku rozproszonego akcjonariatu to mało prawdopodobne.