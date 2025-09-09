Windows 11 25H2 rozczarowuje w testach. Ubuntu nadal wygrywa
Windows 11 w edycji 25H2 jeszcze nie trafił do użytkowników, ale pierwsze testy wydajności już budzą mieszane odczucia.ochucki
Komentarze (80)
Miałem kilka podejść do Linuksa, za każdym razem próbowałem Ubuntu, bo rzekomo to jest taki łatwy entry-level.
I za każdym razem już na starcie miałem jakieś zgrzyty.
Ostatnio spróbowałem Minta - i okazało się, że nagle wszystko działa od strzała. Nawet sieciowa drukarka HP, którą pod Windowsem trzeba raz w tygodniu usuwać i instalować ponownie, a tutaj pojawiła się sama bez żadnej ingerencji, i działa idealnie. Nawet skaner w
@Bigs:
Na Linuksie normalnie działa Steam, i większość popularnych gier dostępnych na Steam normalnie się pobiera i działa "od strzała". Wiedźmin 3 działa na pewno, kompletnie bez żadnej kombinacji - odpalasz Steam, wybierasz z listy i grasz.
Z wydajnością bywa różnie (nie tak, że nagle 20-letnia będzie klatkować - ale jakiś-tam spadek FPSów może wystąpić
Aby wyłączyć aktualizacje musisz mieć PRO. Raz na pół roku coś sie psuje po aktualizacji a to komputer randomo się wiesza, a to blue screan.
Jeszcze te aktualizacje odpalające i restartujące system jak pujdziesz do kibla/sklepu a komp się zrestartował bo coś zaktualizował.
W11 jest gorsze w obsłudze od W7 generalnie w moim odczuciu.
Komentarz usunięty przez moderatora
Chyba w kategorii gównianych dystrybucji. To nigdy nie działa jak powinno. ( ͡° ͜ʖ ͡°)