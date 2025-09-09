Ostatnio windows swoimi funkcjami dobija mnie. Wrzucił jakiego coopilota, "aktualizacje które ubijają dyski" albo psują to co działało.

Aby wyłączyć aktualizacje musisz mieć PRO. Raz na pół roku coś sie psuje po aktualizacji a to komputer randomo się wiesza, a to blue screan.

Jeszcze te aktualizacje odpalające i restartujące system jak pujdziesz do kibla/sklepu a komp się zrestartował bo coś zaktualizował.

W11 jest gorsze w obsłudze od W7 generalnie w moim odczuciu. Pokaż całość