Katar: Eksplozje w Dosze. Izrael wziął na cel przywódców Hamasu
Państwo terrorystyczne przeprowadza ataki na terenie innego niepodległego państwa.patzyc
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Państwo terrorystyczne przeprowadza ataki na terenie innego niepodległego państwa.patzyc
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (22)
najlepsze
@cocklush69: Chętnie bym Ci dał. Ale nie pamiętam tytułu. Jest dokument o netenjahu i jego lawiracjach.
A co ma zrobić, ruszy palcem i Uncle Sam wleci lotniskowcami niosąc pokój i demokrację ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jacy oni łaskawi, uderzyli rakietami w suwerenne państwo i jeszcze mówią że gdyby chcieli to mogłoby zginać więcej cywilów.