Majtaczył już kilka minut po morderstwie
Nie udzielił pomocy ofiarom, nie zadzwonił nawet na policję, czy straż pożarną lub pogotowie. Dzwonił jedynie do ojca i według świadka najbardziej przejmował się zniszczeniem swojego bmw... Następnie zniszczył dowód w sprawie kasując zdalnie dane swojego iphone'a...Kismeth
Komentarze (21)
Zawodowcy.
drogiego nie dlatego że super zna sie na fachu, tylko dlatego że pije z dyrektorami sądów na rautach
dowalą mu pełny wyrok pod publiczke, a potem jak przycichnie to puszczą na areszt domowy czy inne więzienie półotwarte, a po 4 latach wyrok sie skończy