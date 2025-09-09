tate już pewnie skołował drogiego papuge

drogiego nie dlatego że super zna sie na fachu, tylko dlatego że pije z dyrektorami sądów na rautach

dowalą mu pełny wyrok pod publiczke, a potem jak przycichnie to puszczą na areszt domowy czy inne więzienie półotwarte, a po 4 latach wyrok sie skończy