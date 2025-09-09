Matka zatkała usta i nos 2-letniemu synkowi. Sąd nie uwierzył w wypadek
Magdalena W. z Mysłowic (Śląskie) została dziś prawomocnie skazana na 15 lat więzienia za zabójstwo swego dziecka. 2-letniemu synowi zatkała usta i nos, pozbawiając go życia. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonej, że do śmierci chłopca doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku.o__0
Komentarze (69)
@zagubionychromosom: W kulturze przyjęło się traktować dziecko jak własność matki; w końcu nosi je 9 miesięcy w brzuchu. Ojciec jest tylko dawcą nasienia. Stąd takie względnie niskie wyroki dla kobiet - ona urodziła, ona może zrobić co chce. To samo aborcja.
Mężczyzna za to samo by dostał maksymalny możliwy wyrok i jeszcze w mamrze zrobili by mu z d--y jesień średniowiecza
@Yans_Zoon: funkcjonariusze medialni (nie można nazywać tego dziennikarzami) nie napiszą nic co do czego istnieje *możliwość* że feministki i ich właściciele okrzykną to mizoginią. (Dopóki nie dostaną sygnału że wajcha przestawiona i że już można.)
Proste stwierdzenie faktu "matka udusiła dwuletnie dziecko" jest właśnie czymś takim.
nie chodzi tylko o ten case, ale np: to jak traktują swoje dzieci samotne matki, zwłaszcza jak już dorwą jakiegoś bolca- patusa
albo nawet z mojej dalszej rodziny i znajomych, przykłądy gdzie są niby normalne rodziny a matki i tak "grają dziećmi" z ojcem
ojcowie albo kochają albo nie kochają swoje potomstwo
a matki albo do
nie wiem może mam mocno wybiórcze patrzenie na świat
ale w kilku przypadkach jak widziałem zę coś sie działo dziecku i byli rodzice, to pierwszy ojciec biegł ratować, a matka
@LGirl: No właśnie niekoniecznie - moja żona jest straszną panikarą. Kilka razy próbowałem zaczynać z nią rozmowę, co ma zrobić, jakby coś mi się stało (jestem przewlekle chory - długo by opowiadać co i jak) i zawsze mówiła, żebym przestał, bo nie jest w stanie tego słuchać. Ale jak doszło
@dumpmuzgu: glupia c--a to jest w tedy gdy zarysuje ci auto na parkingu. Tutaj to raczej morderczyni.