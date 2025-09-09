może jestem coraz bardziej zepsuty blackpillami z internetu, ale czasem mam wrażenie że kobiety nie kochają tak naprawde swoich dzieci

nie chodzi tylko o ten case, ale np: to jak traktują swoje dzieci samotne matki, zwłaszcza jak już dorwą jakiegoś bolca- patusa

albo nawet z mojej dalszej rodziny i znajomych, przykłądy gdzie są niby normalne rodziny a matki i tak "grają dziećmi" z ojcem



ojcowie albo kochają albo nie kochają swoje potomstwo

a matki albo do Pokaż całość