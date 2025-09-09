KPO w Holandii i Polsce
Holenderskie KPO to 5,4 miliarda euro w grantach, które przeznaczono na klimat i cyfryzację a nie na jachty i ekspresy jak w Polsce.andrzejekzpl
43
Komentarze (43)
Jprd jaka manipulacja w opisie znaleziskaa, otóż w Holadni:
- Około 55 procent środków przeznaczono na klimat (czyli wg naszych jełopów to w 100% stracona kasa)
- KPO dla ZZP w Holandii. Wsparcie realizowane było również dla samozatrudnionych. ZZP w Holandii mógł ubiegać się o dofinansowanie na identycznych zasadach jak spółki, pod warunkiem rejestracji w KVK
- czyli kasa szła także dla zwykłych firmr ale i także dla samozatrudnionych
Niech zgadnę. Klimatyzatory aby w lecie nie było za gorąco i duże telewizory aby oglądać piłkę kompaną
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Niesamowite. Ile to całe KPO w HoReCa? MIliard? Dwa?
Kaczyński się PRZEJĘZYCZYŁ
@kwanty: Myślę, że dotacje na jachty, które są zgodne z KPO i nie są fejkami są problemem samym w sobie. Lepiej by było gdyby to był faktycznie fejk.
Czyli jednak mogły być wały ale nikt nie drążył tematu?
Czy dobrze pamiętam że za to jak wygląda KPO odpowiada pis?