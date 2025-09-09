Ceny w górę o 40 proc. Czekolada w Polsce drożeje najszybciej w Europie
Ceny czekolady w Polsce w maju 2025 roku wzrosły o 39% rok do rokukenai
Komentarze (38)
Surowiec drożeje - produkt w detalu drożeje.
Surowiec tanieje - produkt w detalu w tej samej cenie.
Zapętl w nieskończoność.
- jak deszcz pada to zbiory nie takie cena w górę
- jak słońce świeci to susza cena w górę
Te czekolady były takiej jakości, że zdecydowanie wolę dostać masło orzechowe.
"Analitycy przewidują, że do końca roku jego cena utrzyma się na poziomie około 9 000 euro."
"Konsumenci mogą spodziewać się dalszych podwyżek, dopóki sytuacja na rynku kakao nie ulegnie stabilizacji."
Obecnie cena tony kakao kształtuje się poniżej 6000 €, więc kurs od szczytów w 2024 spadł już o 50%.
Popieram, niech producenci sami sobie żrą w to w tej cenie, ew. zwijać interes i dziękujemy, gasimy światło i kora z drzew do wysokości 2m