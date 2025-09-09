Na A1 zginęła trzyosobowa rodzina. Ruszył proces Sebastiana M.
We wtorek w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Grozi mu do ośmiu lat więzienia. Karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego Witold Zontek powiedział, że wrybak_fischermann
Komentarze (16)
najlepsze
Czy jeśli strony się pogodzą, co w ogóle brzmi irracjonalnie, oskarżony będzie inaczej sądzony? To według mnie godzi w sprawiedliwość, nie usłyszałam dotąd żadnego racjonalnego argumentu za mediacją w takiej sprswie.
Dykta to wszytko i tyle.
Ale znając ten pseudokraj to dostanie jakiś śmieszny wyrok. No bo skąd miał wiedzieć że jazda 300km/h+ może tak się skończyć, zwykły wypadek jak pęknięcie opony.
aż ochrona musi dowozić bo wszędzie braki, ewentualnie w 50stkach da