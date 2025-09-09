Jakiś czas temu dla jednej firmy (nie bardzo mogę powiedzieć, dla jakiej) napisałem całe mnóstwo tekstów literackich do trenowania ich AI. Projekt trwał kilka miesięcy, a już pod koniec zobaczyłem wysyp podobnych ogłoszeń na LinkedIn, gdzie szukano twórców takich treści, tzw. "content creators".

Jak widać, da się to robić uczciwie.