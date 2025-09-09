Gigant szkolił AI kradzionymi danymi. Autorzy książek domagają się ogromnej sumy
Amerykańska firma zajmująca się sztuczną inteligencją wypłaci nawet 1,5 mld USD odszkodowania autorom książek, które zostały nielegalnie pobrane z Internetu. Czy to już kradzież?ross-flow
Komentarze (35)
Wiem, absurd, ale juz zaczynaja sie takie glosy w US & A podnosic. Przyjdzie czas na likwidacje bibliotek :/
Chińczycy są jedynym państwem, które realnie konkuruje z USA w rozwoju sztucznej inteligencji. Dodatkowo, nie przejmują się prawami autorskim i i takimi duperelami, kradnąc na potęgę.
Jak widać, da się to robić uczciwie.