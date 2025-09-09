U mnie zginęło z konta walutowego ponad tysiąc euro w parę dni. Wyciagane w roznych miejscach na calym swiecie.

Jak się zorientowalem to od razu blokada karty i infolinia. Pan zweryfikował dane, przyjął ustne oświadczenie, ze nie było mnie w tych miejscach, pouczył że za mówienie nieprawdy grozi mi sąd.

W ciągu dosłownie kilku minut po rozmowie wszystko wróciło na moje konto.



Bank Millennium, pochwale, a co. Zaimponowali mi bardzo.