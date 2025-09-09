Banki mają zwracać pieniądze klientom. "To nie kwestia uznaniowa. Takie jest pra
Spór banków z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie tzw. nieautoryzowanych transakcji płatniczych wkraczastarnak
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Spór banków z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie tzw. nieautoryzowanych transakcji płatniczych wkraczastarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (14)
najlepsze
Jak się zorientowalem to od razu blokada karty i infolinia. Pan zweryfikował dane, przyjął ustne oświadczenie, ze nie było mnie w tych miejscach, pouczył że za mówienie nieprawdy grozi mi sąd.
W ciągu dosłownie kilku minut po rozmowie wszystko wróciło na moje konto.
Bank Millennium, pochwale, a co. Zaimponowali mi bardzo.
Rano patrzę nie ma 8k. Dzwonię i blokuje karty. Przyjęli wniosek i kazali czekać tydzień aż się wpłata zaksięguje. Kazali mi ustawić sobie przypomnienie żeby do nich zadzwonić jak się wpłata zaksięguje u złodzieja i wtedy jak już będę miał pismo z policji uznają mi zwrot. MBank.
Kasę oddali, ale co stresu przez tydzień, 8k piechotą góra nie chodzi.
Co
@PanPiesek2:
Jeśli o normalności piszesz, to należy używać karty kredytowej - zwykle (tzn. w normalnym banku) mającej osobne konto rozliczeniowe.
Bo zaiste, używanie karty "do konta" to proszenie się o problemy.
Tutaj Ci kolega @werfogd dobrze próbuje to wyjaśnić. Nie trzyma się środków na koncie powiązanym z kartą. Na konto z powiązaną kartą powinieneś kasę przelewać wtedy, kiedy tego potrzebujesz - np. bezpośrednio przed zakupami.
Mylisz się też co do wykorzystania Revoluta. Płatności, co do których masz wątpliwości robi się przez karty jednorazowe.