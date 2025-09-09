Nie róbcie z Czarneckiego mesjasza. To przekrętas, który ludziom wciskał różne Pareto itp. kiedy przyszli po zwykły kredyt mieszkaniowy. Ten jego Home broker to naciągalnia, te całe Open Finance również. Cały jego holding to był gruby wał na zwykłych ludziach.

Powinien zgnić w więzieniu. A że pożarł się z innymi grubymi rybkami to tylko powód, żeby kupić popkorn i oglądać jak się zjadają.