To jedno z największych oszustw finansowych w historii Polski
Afera GetBack. Pokazujemy, jak państwo zdradziło obywateli. W jej wyniku 9064 osoby i 178 podmiotów instytucjonalnych straciło łącznie nawet 3,5 miliarda złotych.Z_ostatniej_chwili
Komentarze (46)
fajnie komentowac rzeczy ktorych nie przeczytales?
@Bijelodugme: pisać chyba umiesz ale z czytaniem już gorzej
Powinien zgnić w więzieniu. A że pożarł się z innymi grubymi rybkami to tylko powód, żeby kupić popkorn i oglądać jak się zjadają.
HREIT: Potrzymaj mi p--o.
(to dopiero będzie)