Netanjahu: Zostaliście ostrzeżeni. Uciekajcie
Benjamin Netanjahu przemówił w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych do mieszkańców miasta Gaza. - Uciekajcie stamtąd - ostrzegł. Oznajmił, że to, co do tej pory działo się w tym największym mieście Strefy Gazy, to dopiero "preludium" do głównego uderzenia armii.Stopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- #
- 41
- Odpowiedz
Komentarze (41)
najlepsze
Jak doszli do władzy w 1917 w Rosji, to dzietnosc byla 8! Zarcia w opor, wszyscy szacowali ze rosja bedzie miala jako 1
@wpt1: Ta. Jeszcze jak to wstawiła ambasada Izraela w Polsce próbują pomagać Palestyńczykom, ale ONZ na to nie pozwala..
@Eponhall:
To samo stało się z Rosją.
Pewien premier miał zarzuty i widać zależy mu by wyjść z tego z twarzą oskarżając, że są to polityczne zarzuty.