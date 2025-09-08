3-latek pogryziony przez psa w centrum miasta
W minioną sobotę, w godzinach popołudniowych, przy ulicy Jana Pawła II w Szczecinku doszło do dramatycznego zdarzeniakrzysztof48
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
W minioną sobotę, w godzinach popołudniowych, przy ulicy Jana Pawła II w Szczecinku doszło do dramatycznego zdarzeniakrzysztof48
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (19)
najlepsze
Jprdl... za przepaloną żarówkę mogę dostać do 3k mandatu, ale jak Twój pies pogryzie dzieciaka to spiszą i odjadą...
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/mandat-3000-zl-za-nieprawidlowe-oswietlenie-samochodu-co-musisz-wiedziec/py64keq