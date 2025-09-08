Prewencję Policji z Gdańska równo pokręciło. Wywiesili znaki zakazu, z których nie mogą korzystać i bezpodstawnie i nielegalnie zakazują tego, co wolno! Toruński potentat pieluch i podpasek TZMO, uznał że dobrym pomysłem będzie kradzież praw osób w przestrzeni publicznej.