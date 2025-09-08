AUDYT OBYWATELSKI. Policja zakazuje mi filmowania, mimo że nie może!
Prewencję Policji z Gdańska równo pokręciło. Wywiesili znaki zakazu, z których nie mogą korzystać i bezpodstawnie i nielegalnie zakazują tego, co wolno! Toruński potentat pieluch i podpasek TZMO, uznał że dobrym pomysłem będzie kradzież praw osób w przestrzeni publicznej.straszny_cham
Komentarze (36)
@Idaho597: policja też powywieszała xD
A zakładu produkują też materiały dla wojska.
@Anomalocaracid: No i się wydało. ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
@Anomalocaracid: jak cała masa innych producentów, ale obiektami wojskowymi nie są.
ale wpadają konkretne donejty i wyświetlenia
on to robi za darmo, na Łubiance piją jego zdrowie
@femboiz69: pożyteczni wiadomo kto