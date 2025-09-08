Postawił blok tuż obok domu jednorodzinnego. Rodzina walczy w sądzie
Małgorzata i Szymon Matysiakowie znaleźli się w centrum konfliktu z deweloperem, który tuż obok ich domu rozpoczął budowę wielopiętrowego bloku. Inwestycja powstała zaledwie 4 metry od ich okien.lifapek
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
@radiopiotrkow: Hehehehehehehe.
Za łapówę ktoś już mógł na wakacjach w tym roku być.
@radiopiotrkow:
oby tak się nie skończyło ;)
No cóż.
Ugoda według dewelopera: robię co chcę, proponuję co chcę a jak nie pasi to sp…j
1. Kupili działkę od faceta (kumpla) który wybudował blok.
2. Wiedzieli że coś takiego będzie się budować
3. Budowy ruszyły w podobnym czasie
4. Ponoć dogadania byli na odległość od granicy równą wysokości budynku.
Coś tam się chyba nie dogadali, a te bloki to chyba za jedną noc postawili.
w poprzednim bloku gdzie mieszkałem, koło bloku był spory nieużytek należący do miasta. Administracja bloku przez lata próbowała kupić ten kawałek żeby wybudowac parking (bo miasto przezornie zapewniło zero komunalnych miejs parkingowych przy nowopowstających blokach)
nie dało sie, bo teren był uznany za zbyt mały na taką inwestycje
aż pojawił sie developer, powiedział że chce tam stawiać budynek i tu już
ale zamiast tego urzędasy wydają miesjcowe plany zagospodarowania na jeden budynek, i powstaje blokowiec przy blokowcu, bez przestrzeni, bez usług itp
jedno co za komuny było znacznie, znacznie lepsze.
Taaaa,