Woda sięgnęła dna - kolejna wyschnięta rzeczka
Wolne Rzeki pokazują kolejną wyschniętą rzeczkę i suche rowy melioracyjne bez zastawek. Widać też że tam gdzie rzeką zarządzają bobry, woda jest.bidon_gibon
Komentarze (19)
Ale co śwagier co ma koparkę zarobi to jego xd
Ten argument ze śniegiem to bardzo ciekawy. Dawniej mieliśmy powolne i łagodne roztopy? Czy raczej było tak, że następował nagły wzrost temperatury połączony z zamarzniętą ziemią i wiosenny niebezpieczny przybór wody płynącej prosto do Bałtyku?
Zastawki i zasypywanie rowów melioracyjnych to jest rozwiązanie naszej sytuacji.
Inaczej ma się to do ludzi, którzy robią w większości coś dla zysku a nie dla przyrody.
Serio dekady nauki i dalej nie potrafią ogarnąć jak zarządzać woda na różnych terenach, że dochodzi do wysychania rzek, czy właśnie robią to celowo od dekad?
Na przód polsko!
