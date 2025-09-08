Pozwolić bobrom robić swoje i badać miejsca gdzie stawiają jakiekolwiek zapory do piętrzenia wody. Te stworzenia współpracują z naturą.

Inaczej ma się to do ludzi, którzy robią w większości coś dla zysku a nie dla przyrody.

Serio dekady nauki i dalej nie potrafią ogarnąć jak zarządzać woda na różnych terenach, że dochodzi do wysychania rzek, czy właśnie robią to celowo od dekad?