Przydzielono 10,8 mld zł z KPO na nowe sieci energetyczne
News z czerwca ale ważny: Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały z BGK umowę na 10,8 mld zł pożyczki z KPO. W planach jest 70 mld zł.Sabr
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
News z czerwca ale ważny: Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały z BGK umowę na 10,8 mld zł pożyczki z KPO. W planach jest 70 mld zł.Sabr
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (59)
najlepsze
@StaryPierdziel: HORECA dostała ile? 1 miliard? A na energetykę idzie w sumie 70 mld.
@kwanty: PiSowcy „zapomnieli” też, że to oni te opłaty wprowadzili, zgadzając się na zmiany w ETS w 2019 r.
Oddali za paciorki nasze nadwyżki
pis odwalał bo mu zwyczajnie pozwalono - na każdej płaszczyźnie od urzędu skarbowego po uczelnie
Poza tym u nas sporo bloków węglowych się na gazowe zamienia.