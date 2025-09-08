Nowy jedwabny szlak powinien zostać skasowany. Są ku temu dwa powody. Krajem który najbardziej na nim zyskuje w sensie ekonomicznym jest Rosja. A nie powinniśmy pompować rosyjskiej gospodarki.

Drugi powód to zacieśnianie współpracy z Chinami. Tego też nie powinniśmy robić. To może przyspieszyć wojnę na linii USA - Chiny.

A Rosja nie odważy się podnieść ręki na NATO dopóki USA nie są zaangażowane w wojnę z Chinami.