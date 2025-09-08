PKP Cargo uruchamia pociąg z towarami na eksport do Azji. Nowy Jedwa Szlak.
Przejazd do Chin po torach zajmie 11 -13 dni. Choć dla spedytorów może być nieco droższy niż transport drogą morską, to jednocześnie podróż będzie trwała blisko trzy razy krócej.GRUBY140
Komentarze (22)
Komentarz usunięty przez moderatora
Drugi powód to zacieśnianie współpracy z Chinami. Tego też nie powinniśmy robić. To może przyspieszyć wojnę na linii USA - Chiny.
A Rosja nie odważy się podnieść ręki na NATO dopóki USA nie są zaangażowane w wojnę z Chinami.